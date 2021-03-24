شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 14 شخصا في احتجاجات عنف في بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت الشرطة في بريطانيا القبض على 14 شخصا بعد أن تحولت ثاني احتجاجات في غضون ثلاثة أيام في مدينة بريستول إلى أعمال عنف.

وقالت الشرطة، في بيان، إن التظاهرة التي خرجت أمس في بريستول، جنوب غربي إنجلترا، وشارك فيها نحو 200 شخص، انتهت بعد أن طبقت الشرطة القواعد الخاصة بمكافحة كورونا.

وأضافت أنه تم إلقاء القبض على 14 شخصا لارتكابهم جرائم من بينها انتهاك التشريعات المرتبطة بكورونا وقطع طريق سريع، موضحة أن أحد المعتقلين كان تم توقيفه الأحد الماضي للمشاركة في تظاهرة ضد مشروع قانون جديد للشرطة.

ويمنح المشروع الذي يجري تداوله حاليا في البرلمان الشرطة المزيد من الصلاحيات خلال الاحتجاجات.