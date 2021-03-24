شكرا لقرائتكم خبر عن أول حالة وفاة في سيدني جراء الفيضانات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت الشرطة الأسترالية اليوم الأربعاء، أن رجلا لقي حتفه جراء الفيضانات في سيدني، وهي أول حالة وفاة معروفة خلال أسبوع، بسبب الأمطار الغزيرة التي اجتاحت، ولاية نيو ساوث ويلز بشرق أستراليا.

وأفادت الشرطة في بيان، أنه تم العثور على الرجل، الذي لم يتم الكشف عن هويته، عالقا في سيارته في شمال غرب المدينة، بعد ظهر الأربعاء (بالتوقيت المحلي).

وحذر خبراء الأرصاد المواطنين بالساحل الشرقي لأستراليا، من استمرار خطورة حدوث مزيد من الفيضانات، في مناطق عدة بعد أيام من هطول أمطار استوائية، على الرغم من تحسن أحوال الطقس في مناطق بولاية نيو ساوث ويلز يوم الثلاثاء.

من جانبها قالت رئيسة وزراء الولاية جلاديس بريجيكليان، في مؤتمر صحفي، إنه بعد إجلاء 18 ألف شخص في الولاية، هناك 15 ألفا في حالة حذر شديد.

وتحدثت "بريجيكليان" أمام برلمان الولاية عن "حدث مناخي يتجاوز ما نستطيع إدراكه"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأسترالية، فيما طلبت السلطات الأسترالية من آلاف الأشخاص على الساحل الشرقي للبلاد الاستعداد لمغادرة منازلهم، مع استمرار الفيضانات والتحذير من احتمال تدهور الوضع.