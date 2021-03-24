شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين.. مقتل 8 متمردين وضبط 11 قطعة سلاح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قُتل ثمانية متمردين، وضبط 11 قطعة سلاح ناري، بعد معركة بالأسلحة النارية، استمرت ثلاث ساعات مع جنود في وسط الفلبين، حسبما أفاد الجيش اليوم الأربعاء.

وأوضح الجيش الفلبيني فى بيان، أن فريقا مشتركا من الجيش ورجال الشرطة واجه حوالى 40 متمردا، ينتمون لجيش الشعب الجديد فى منطقة نائية بمدينة جويهولنجان، بمقاطعة نيجروس أورينتال ظهر الثلاثاء.

وقال الكولونيل "مايكل سامسون"، إنه لم يقتل أحد من جانب الحكومة، مشيرا إلى أن قواته صادرت متفجرات، ووثائق من المتمردين، بجانب الأسلحة النارية.

وأكد "سامسون"، أن متمردى جيش الشعب الجديد، يشكلون تهديدا على الناس فى الريف ويعوقون السلام والتنمية.