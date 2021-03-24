الرئيس الأمريكي يدعو للسيطرة على الأسلحة عقب هجوم كولورادو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الثلاثاء إلى اتخاذ إجراءات بشأن السيطرة على الأسلحة، وذلك غداة مقتل 10 أشخاص بالرصاص في مدينة بولدر بولاية كولورادو.



وقال بايدن في واشنطن: "لا نزال ننتظر مزيدا من المعلومات بشأن مطلق النار، دوافعه، الأسلحة التي استخدمها".

وأضاف: "لست بحاجة إلى الانتظار دقيقة أخرى... لاتخاذ خطوات منطقية من شأنها إنقاذ الأرواح في المستقبل وحث زملائي في مجلسي النواب والشيوخ على التحرك".

وتابع: "بإمكاننا حظر البنادق الهجومية وخزائن الطلقات ذات القدرة العالية في هذا البلد مجددا. لقد فعلت ذلك عندما كنت عضوا بمجلس الشيوخ".

ودعا بايدن مجلس الشيوخ الأمريكي إلى "الموافقة على الفور" على مشروعي قانون تمت الموافقة عليهما بالفعل من قبل مجلس النواب بدعم من الحزبين "لسد الثغرات في نظام التحقق من الخلفية".

واحتجزت السلطات شابا (21 عاما) ووجهت إليه 10 تهم بالقتل بعد هجوم بولدر.