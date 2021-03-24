شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حكام الامارات يهنئون رئيس باكستان باليوم الوطني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الامارات برقية تهنئة إلى الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.



كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس الدكتور عارف علوي.

وبعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى دولة عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية.