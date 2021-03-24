عدن - ياسمين عبد الله التهامي - غارات إسرائيلية على عدة أهداف في قطاع غزة

الأربعاء 24 مارس 2021

الخليج 365

شنت طائرات حربية إسرائيلية، فجر اليوم الأربعاء عدة غارات على مواقع متفرقة من قطاع غزة.



وذكرت مصادر محلية ،أن طائرات حربية من نوع F16 قصفت ب 5 صواريخ موقع عسكري يتبع للفصائل الفلسطينية جنوب غربي مدينة غزة، وموقع غرب مدينة غزة بثلاثة صواريخ على الأقل.

وأضافت المصادر، أن الطيران الإسرائيلي استهدف نقطة تتبع لجهاز الضبط الميداني التابع لحماس شرق محافظة دير البلح وسط قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "قصفت طائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر هجومية للجيش موقعا لتصنيع الصواريخ وموقعين عسكريين تابعاً لحماس رداً على الصاروخ الذي إطلاقه من غزة على بئر السبع".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، رصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة صوب منطقة مفتوحة جنوب إسرائيل، بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مدينة بئر السبع.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إنه تم رصد إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة نحو إسرائيل.

وأشار في تغريدة له عبر حسابه على تويتر، إلى أنه تم تفعيل إنذار في منطقة مفتوحة فقط.