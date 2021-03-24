شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد فتحى: سن قانون مستقل لمنع زواج القاصرات خطوة للقضاء على الظاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد فتحى وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب ونائب تنسيقية شباب الأحزاب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لمجلس النواب، بسرعة إصدار قانون مستقل لمنع زواج الأطفال خطوة حقيقة للقضاء على ظاهرة زواج القاصرات.

وأوضح فتحى لـ"الخليج 365"، أن ظاهرة الزواج المبكر كان يعانى منها المجتمع المصرى بشكل كبير خلال السنوات الماضية، مشددا على أنه يجب التصدى لهذه الظاهرة، كما يجب أن تختفى بشكل نهائى من المجتمع المصرى.

وأضاف نائب تنسيقية شباب الأحزاب، أن مجلس النواب يعمل حاليًا على مشروع قانون يغلظ العقوبات فى ظاهرة زواج القاصرات، ومن المستهدف الخروج بقانون جيد ينهى أزمة زواج الأطفال فى القريب العاجل.

وطالب "فتحي"، وسائل الإعلام والمؤسسات الدينية بضرورة زيادة التوعية بخطورة الزواج المبكر، وزواج الأطفال وتحديد السن القانونية للزواج، حتى تنعم الأسر بالسعادة ويكون الزوج والزوجة مقدرين تماما لمعنى الحياة الزوجية ومتطلباتها.