شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة نائب حاكم دبي الشيخ «حمدان بن راشد» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توفي، اليوم الأربعاء، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، ووزير مالية دولة الإمارات.

وتولى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، منصب وزير المالية في الإمارات منذ تشكيل أول حكومة بعد إعلان اتحاد دولة الإمارات في عام 1971.

وشغل الشيخ حمدان، شقيق الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، خلال مسيرته العديد من المناصب المهمة في الإمارات ودبي، منها نائب حاكم دبي ورئيس بلدية دبي.

وترأس الشيخ حمدان العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية الرفيعة المستوى والتي تلعب دوراً حيوياً في دعم الاقتصاد وسوق العمل في دولة الإمارات وفي إمارة دبي، ومن أهمها: بلدية دبـي، وهيئة آل مكتوم الخيرية، ومركز دبي التجاري العالمي، وشركة الإمارات الوطنية للبترول، وشركة دبي للغاز الطبيعي، وشركة دبي للألمنيوم، وشركة الإمارات الوطنية للمنتجات النفطية، ومركز تجهيز حقول النفط.

من جانبه، نعى نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، شقيقه عبر “تويتر” قائلاً: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحمك الله يا أخي وسندي ورفيق دربي.. وأحسن مثواك.. وضعت رحالك عند رب كريم رحيم عظيم”.