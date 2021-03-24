شكرا لقرائتكم خبر عن تكدس في قناة السويس بعد جنوح سفينة حاويات بسبب الرياح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة «جيه.إيه.سي» لخدمات الملاحة إن سفينة حاويات متجهة إلى روتردام جنحت في قناة السويس مما أعاق مرور سفن أخرى في واحد من أهم طرق المرور البحري في العالم، وهو ما أكدته بيانات الملاحة على «ريفينيتيف أيكون».

وذكرت «جيه.إيه.سي» على موقعها الإلكتروني أن السفينة «إم في إيفر جيفن» التي تبلغ حمولتها 200 ألف طن كانت في طريقها من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط حين جنحت حوالي الساعة 7:40 صباح الثلاثاء (05:40 بتوقيت جرينتش) بعدما واجهت انقطاعا في الكهرباء.

وأضافت أن 15 سفينة أخرى كانت وراء السفينة الجانحة في القافلة المتجهة للشمال اضطرت للرسو لحين إخلاء الممر. وقالت الشركة إن قافلة متجهة للجنوب حوصرت أيضا.

وعبرت حوالي 19 ألف سفينة بحمولة صافية تبلغ 1.17 مليار طن قناة السويس في 2020 بمتوسط 51.5 سفينة في اليوم، وفقا لهيئة قناة السويس.

ويمر نحو 12 في المئة من حجم التجارة العالمية عبر قناة السويس التي تمثل مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة في مصر.

رياح قوية

من جهتها، ذكرت شركة إفرجرين مارين التايوانية في بيان أن جنوح سفينة الحاويات في قناة السويس يرجع على الأرجح لهبوب رياح قوية مفاجئة.

وقالت إفرجرين التي تستأجر سفينة الحاويات لمدة محددة إن الجهة المالكة للسفينة أبلغتها أنها تعتقد أن ما حدث كان نتيجة «رياح قوية مفاجئة تسببت في انحراف جسم السفينة عن المجرى المائي والارتطام بالقاع والجنوح».

وأضافت «حثت الشركة مالك السفينة على الإبلاغ عن سبب الحادثة ووضع خطة مع الوحدات المعنية مثل هيئة القناة لمساعدة السفينة في الخروج من المشكلة بأسرع ما يمكن».

سوء الأحوال الجوية

وكانت هيئة موانئ البحر الأحمر أغلقت ثلاثة موانئ على البحر الأحمر بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت الهيئة إن ميناءي السويس والزيتيات في محافظة السويس أعيد فتحهما بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، مضيفة أن ميناء نويبع في محافظة جنوب سيناء لا يزال مغلقا.

حركة الملاحة

وبدأت بالفعر الحفارات محاولة تخليص السفينة العملاقة «إم في إيفر جيفن» البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً العالقة في مجرى القناة.

وقناة السويس التي افتتحت في العام 1869 تختزل 10% من حركة التجارة البحرية الدولية.

واستخدم هذه القناة في العام الماضي ما يقرب من 19 ألف سفينة، وفقاً لهيئة قناة السويس.

وتعتبر القناة مصدر دخل حيوي لمصر، إذ بلغت مداخيلها العام الماضي 5.61 مليار دولار.

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 2015 عن مشروع لتطوير القناة يهدف إلى تقليل فترات الانتظار ومضاعفة عدد السفن التي تستخدمها بحلول عام 2023.

(وكالات)