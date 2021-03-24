شكرا لقرائتكم خبر عن من هو مرتكب هجوم «كولورادو» الدامي؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - في تطور جديد حول حادث إطلاق النار في مدينة بولدر بولاية كولورادو الأمريكية، كشف مسؤول إنفاذ القانون في الولايات المتحدة عن هوية المشتبه به في تنفيذ الهجوم الدامي الذي أودى بحياة 10 أشخاص بينهم ضابط شرطة مساء (الإثنين) واسمه أحمد العليوي العيسى، ويبلغ من العمر 21 عاماً مهاجر مع عائلته من سوريا منذ العام ٢٠٠٢.

وأكدت الشرطة أنه تعرض لإصابة خلال تبادل إطلاق النار في متجر بمدينة بولدر الواقعة على بعد 45 كيلومترا شمال غرب دنفر وحالته مستقره.

ويذكر أن أعمار الضحايا الذين أعلنت أسماؤهم في مؤتمر صحفي (الثلاثاء) تتراوح بين 20 و 65 عاما.

ووجهت السلطات للعيسى 10 تهم بالقتل من الدرجة الأولى بسبب إطلاق النار الجماعي.

وقال شقيق المشتبه به علي العيسى أن شقيقة كان معاد جدا للمجتمع، ومصاب بالارتياب، مشيرا إلى أنه خلال دراسته الثانوية كان يتحدث عن مطاردته وعن شخص ما وراءه، أو شخص يبحث عنه.

وقال المحققون إنهم واثقون من أن هذا عمل فردي من العيسى لكنهم لم يتطرقوا لأي تفاصيل بشأن الدوافع المحتملة لهذه الجريمة.