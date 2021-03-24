تعرف على طرق اتصال العاصمة الإدارية الجديدة بشبكة المواصلات

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القاهرة - سامية سيد - تتميز العاصمة الإدارية الجديدة بوجود شبكة جيدة من المواصلات المحيطة بها من طرق وخطوط جر كهربائي وقطارات مونوريل، بالإضافة إلى خطوط للسكك الحديدية السريعة، ما يجعلها على ترابط مع كافة أطراف الدولة المصرية ليتناسب ذلك مع طبيعتها كمركز للحكم والاقتصاد في البلاد، ورصدت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية اتصال العاصمة بشبكة المواصلات الحديثة.

1- شبكة الطرق

تحيط بالعاصمة الإدارية 4 طرق رئيسية عرضية وطولية، وهي طريق القاهرة – السويس والقاهرة – العين السخنة والطريقين الدائري الأوسطي والدائري الإقليمي، لتساعد تلك الطرق على الربط المباشر بين العاصمة الإدارية وسبع محافظات هى الإسماعيلية والسويس والبحر الأحمر والقليوبية والشرقية والجيزة والفيوم.

فيما تساعد تلك الطرق على الوصول بشكل غير مباشر بمحافظات الصعيد عن طريق الترابط مع طريقي الصعيد الشرقي والغربي، ومحافظات شبه جزيرة سيناء عن طريق الترابط مع شبكة الكباري والأنفاق الجديدة على القناة، بالإضافة إلى الترابط مع محافظات الإقليم الغربي لمصر كمحافظة مطروح والوادي الجديد عن طريق الترابط مع طريقي الواحات والعلمين الصحراويين.

2- القطار الكهربائي والمونوريل

يعتبر القطار الكهربائي أحد أهم وسائل النقل التي ستربط العاصمة الإدارية الجديدة بأقليم القاهرة الكبرى، حيث سيمتد هذا المشروع على طول 90 كيلومترا، بدءا من مدينة السلام غرباً، لينتهي بالحي الحكومي في وسط مدينة العاصمة الإدارية شرقا.

ومن المتوقع أن يخدم هذا المرفق منفردا أكثر من 60 ألف راكب في الساعة كما سيسير بسرعة تصل إلى 120 كم في الساعة، ما سيساعد على تقليص زمن الرحلة من مدينة السلام إلى العاصمة الإدارية الجديدة فى أقل من ساعة واحدة.

فيما سيساعد خط مونوريل غرب القاهرة في توصيل مناطق مدينة نصر الواقعة في شرق القاهرة بجنوب العاصمة الإدارية، حيث سيمتد هذا المشروع على طول 54 كم قاطعا 21 محطة، ليساهم في نقل 45 ألف راكب في الساعة الواحدة.

يشار إلى أن مرفقي “القطار الكهربائي” و”السريع” مرتبطان بشبكة مترو القاهرة الكبري عن طريق محطات السلام والاستاد، ما سيسهل على المواطنين في كافة أنحاء القاهرة الكبرى الوصول للعاصمة الإدارية من خلال تلك الشبكة الكبيرة من شبكات القطارات النفقية.

3 - القطار السريع

يعتبر القطار السريع من أهم وسائل الربط بين العاصمة الإدارية ومختلف الأقاليم؛ فهذا القطار الذي سينطلق من مدينة العين السخنة سيعبر عددا من المناطق التنموية المهمة كمدينة 6 أكتوبر والعلمين الجديدة، بالإضافة إلى مناطق التنمية والاستصلاح الزراعي بغرب الدلتا.

كما ستتصل العاصمة عن طريق شبكة القطار السريع في مرحلتيه الثانية والثالثة بمناطق الأقصر وأسوان عن طريق خط أكتوبر أسوان الحديدي المزمع تشييده بعمق الصحراء الغربية، ومن المتوقع أن يساهم هذا الخط في عملية تنشيط الحركة الاقتصادية بالعاصمة الإدارية، حيث يربط هذا الخط بين موانئ العين السخنة في الغرب وموانئ الإسكندرية وجرجوب في الشمال.