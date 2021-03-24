شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أرقام هامة عن الحساب الختامى لهيئة التنمية الصناعية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف الحساب الختامى لموازنة هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة حققت صافى ربح العام بنحو 439.7 مليون جنيه بنسبة 100% من الربط المعدل وبنسبة 131% من الربط الأصلى البالغ نحو 334 مليون جنيه، وبنسبة 0.5% من قيمة ربح العام الذى حققته الهيئات العامة الاقتصادية فى السنة المالية 2019/2020 البالغ نحو 84 مليار و292.2 مليون جنيه.
ونرصد فيما يلى 4 أرقام هامة عن أرباح هيئة التنمية الصناعية:
- حققت هيئة التنمية الصناعية أرباح بمقدار 439.7 مليون جنيه في العام المالى 2019/2020.
- الهيئات العامة الاقتصادية حققت إيرادات بنحو 84 مليار و292.2 مليون جنيه فى السنة المالية 2019/2020.
- انخفضت قيمة الاعتمادات التى وُجهت لمواجهة متطلبات تكاليف ومصروفات الهيئة فى السنة المالية 2019/2020 بنحو 0.07% .
- الجانب الأكبر من صافى تكاليف ومصروفات الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 2019/2020 تركز فى مجموعات الأجور والمصروفات والأعباء والخسائر بنحو 42%، 24.5%، 31% على التوالى .