شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أرقام هامة عن الحساب الختامى لهيئة التنمية الصناعية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الحساب الختامى لموازنة هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة حققت صافى ربح العام بنحو 439.7 مليون جنيه بنسبة 100% من الربط المعدل وبنسبة 131% من الربط الأصلى البالغ نحو 334 مليون جنيه، وبنسبة 0.5% من قيمة ربح العام الذى حققته الهيئات العامة الاقتصادية فى السنة المالية 2019/2020 البالغ نحو 84 مليار و292.2 مليون جنيه.

ونرصد فيما يلى 4 أرقام هامة عن أرباح هيئة التنمية الصناعية: