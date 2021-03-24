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4 أرقام هامة عن الحساب الختامى لهيئة التنمية الصناعية.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - كشف الحساب الختامى لموازنة هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة حققت صافى ربح العام بنحو 439.7 مليون جنيه بنسبة 100% من الربط المعدل وبنسبة 131% من الربط الأصلى البالغ نحو 334 مليون جنيه، وبنسبة 0.5% من قيمة ربح العام الذى حققته الهيئات العامة الاقتصادية فى السنة المالية 2019/2020 البالغ نحو 84 مليار و292.2 مليون جنيه.

 

ونرصد فيما يلى 4 أرقام هامة عن أرباح هيئة التنمية الصناعية:

  1. حققت هيئة التنمية الصناعية أرباح بمقدار 439.7 مليون جنيه في العام المالى 2019/2020.
  2. الهيئات العامة الاقتصادية حققت إيرادات بنحو 84 مليار و292.2 مليون جنيه فى السنة المالية 2019/2020.
  3. انخفضت قيمة الاعتمادات التى وُجهت لمواجهة متطلبات تكاليف ومصروفات الهيئة فى السنة المالية 2019/2020 بنحو 0.07% .
  4. الجانب الأكبر من صافى تكاليف ومصروفات الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 2019/2020 تركز فى مجموعات الأجور والمصروفات والأعباء والخسائر بنحو 42%، 24.5%، 31% على التوالى .
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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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