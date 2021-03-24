من أصولٍ تونسيّة، ألمانيا تؤيّد إدانة زوجة مغنّي راب ألماني إنضم إلى "داعش" بتهمة الإرهاب

اسماعيل عبد الحي - أيّدت محكمة فيدرالية ألمانية إدانة زوجة مغني راب ألماني إنضم إلى "داعش" في سوريا بالإرهاب، حيث من الأرجح أن يكون قد قتل خلال غارة جوية، وفق السلطات الألمانية.

وكانت محكمة العدل الاتحادية قد أيدت إدانة أميمة المولودة في هامبورغ، وهي من أصول تونسية، بتهمة الإنتماء إلى منظمة إرهابية، وبتهمة الفشل في التكفل برعاية أطفالها كما ينبغي، إضافة إلى تهمة إنتهاك قانون حمل السلاح والمساعدة في إسترقاق فتاة إيزيدية.

وقالت المحكمة في كارلسرو إنها لم تجد أخطاء قانونية لدى محكمة هامبورغ، بشأن إدانتها للمرأة أميمة في أكتوبر الماضي، والتي يبلغ عمرها حينها 36 سنة، عندما حكم عليها بالسجن ثلاث سنوات ونصف.

وكانت أميمة قد تبعت زوجها الأول إلى سوريا سنة 2015، وعاشت في مدينة الرقة معقل تنظيم "داعش" مع أطفالها الثلاثة، حسب المحكمة.

وبعد مقتل زوجها سنة 2015، تزوجت من صديقه مغني الراب الألماني دينيس كوسبيرت الذي أشتهر بإسم "ديسو دوغ" قبل أن يتخلى عن الغناء وينضم إلى تنظيم داعش، لكنه وظف صوته لتسجيل الأناشيد الخاصة بتنظيم داعش وترويجها بهدف تجنيد العناصر الجديدة.

وقد أستعملت الأناشيد في مقاطع فيديو تم تداولها على الأنترنات وقد صنفت الإدارة الأمريكية كوسبيرت على أنه إرهابي عالمي.

ووجدت المحكمة أن أميمة إستعملت وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الاكتروني للترويج للحياة في ظل داعش، وشجعت نساء آخريات من ألمانيا على الانتقال إلى سوريا.

وقالت المحكمة إنه إضافة إلى التدريب على الأسلحة، فإن أميمة قامت بتربية أطفالها وفقا لايديولوجية تنظيم "داعش"، وعرضتهم للخطر من خلال إبقائهم في منطقة تستهدفها الغارات الجوية، كما إتخذت فتاة إيزيدية عمرها 13 سنة جارية لها للقيام بالأعمال المنزلية.

وكانت أميمة قد عادت إلى ألمانيا في سبتمبر سنة 2016، قبل أيام من وضع مولودها الرابع، ثم ألقت السلطات الألمانية القبض عليها، في إطار محاكمة العائدين من بؤر القتال مع داعش وغيرها من الجماعات المتطرفة في الشرق الأوسط.

يورونيوز