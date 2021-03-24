غارات إسرائيلية على عدة أهداف بقطاع غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شنت طائرات إسرائيلية، فجر الأربعاء، غارات على أهداف في قطاع غزة ردّاً على إطلاق صاروخ من القطاع المحاصر على جنوب إسرائيل.

وقال شاهد عيان في مدينة غزة إنّ الطائرات الإسرائيلية أطلقت صواريخ عدّة على موقع تدريب تابع لكتائب عزّ الدين القسام، الجناح المسلّح لحركة حماس، جنوب مدينة غزة.



وأوضح مصدر أمني في القطاع أنّ الجيش الإسرائيلي شنّ غارة جوية أخرى وسط القطاع.

ولم يبلّغ في الحال عن وقوع إصابات في أيّ من الغارات.

وجاء القصف الإسرائيلي ردّاً على إطلاق صاروخ من القطاع باتجاه جنوب إسرائيل أثناء قيام رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بجولة في المنطقة في يوم الانتخابات الإسرائيلية العامة.

وقال الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، إنّه "منذ فترة وجيزة، أطلقت قذيفة من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية"، فيما أكّدت متحدّثة باسم الجيش أنّ صاروخاً أصاب منطقة خالية".

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات جرّاء الصاروخ الذي يعتبر الأول الذي يطلق من القطاع الفلسطيني منذ يناير/ كانون الثاني.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.