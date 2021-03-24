"رباعي الوساطة" يبحث إحياء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ناقش رباعي الوساطة في الشرق الأوسط إحياء "مفاوضات هادفة" بين إسرائيل والفلسطينيين بهدف التوصل لحل يقوم على أساس وجود دولتين.

وقال الرباعي (الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة) في بيان عقب الاجتماع، يتعين على إسرائيل والفلسطينيين "الامتناع عن القيام بأعمال أحادية تجعل تحقيق حل الدولتين أكثر صعوبة".



وأضاف: "أنه تمت مناقشة الوضع على الأرض، ولا سيما جائحة كورونا، والتفاوت غير المستدام في التنمية الاقتصادية بين الإسرائيليين والفلسطينيين ".

والاجتماع ،الذي تم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، يعتبر الأول للوسطاء الأربعة منذ سبتمبر/ أيلول 2018، ففي الشهر الماضي، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إنه يأمل أن يجتمع الرباعي في الأسابيع القادمة بعد وجود رئيس جديد الآن في البيت الأبيض.

وبموجب خطة سلام اقترحها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ولم يُكتب لها النجاح، كانت واشنطن ستعترف بالمستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة جزء من إسرائيل.

وقالت إدارة الرئيس الجديد جو بايدن إنها تؤيد حل الدولتين وسترجع عن عدة قرارات اتخذها ترامب، مشيرة إلى أنها ستحث دولا أخرى على إقامة علاقات مع إسرائيل، وإن أكدت أن هذا لا يغني عن السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وتوقفت المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية منذ العام 2014، وتبذل أطراف اللجنة الرباعية جهودا كبيرة من أجل إعادة استئناف المفاوضات.