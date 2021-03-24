شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على معدل تزايد السكان فى مصر بالأرقام على مر الأعوام حسب الإحصاءات الرسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد أزمة الزيادة السكانية تحديا كبيرًا أمام مختلف الدول على اختلاف أنظمتها سواء المتقدمة أو النامية، تلك الأزمة التى أصبحت تفرض على المجتمع كله مواجهتها والتصدى لها.

ونرصد بالأرقام تزايد السكان فى السنوات الماضية وحتى الآن طبقا للاحصائيات الرسمية:

١- عدد سكان مصر عام 1800 بلغ نحو 5.2 مليون.

٢- وصل عدد السكان إلى 5 ملايين فى عام 1850.

٣- تضاعف عدد السكان في مصر من 20 مليونا عام 1950 إلى 40 مليونا عام 1978.

٤- في عام 2005 زاد عدد السكان إلى نحو 70 مليون نسمة.

٥- بلغ عدد سكان مصر فى الداخل 87.9 مليون نسمة فى عام 2015.

٦- في عام 2016 وصلوا إلى 92 مليون نسمة، في حين وصلوا إلى 94.7 مليون نسمة وفقًا لتعداد 2017.

٧- فى عام 2018 وصل عدد السكان إلى 96.3 مليون نسمة، وفى عام 2019 وصلوا إلى 98 مليون نسمة.

٨- فى عام 2020 وصل العدد إلى أكثر من 100 مليون نسمة.