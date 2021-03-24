شكرا لقرائتكم خبر عن توفير الخدمات الصحية والتعليمية أبرزها.. تعرف على محاور عمل مبادرة "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تهدف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر، وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان "حياة كريمة" لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم، وتنبُع هذه المبادرة من مسؤولية حضارية وبُعد إنسانى قبل أى شىء آخر، فهى أبعدُ من كونها مبادرة تهدفُ إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصرى، لأنها تهدف أيضًا إلى التدخل الآنى والعاجل لتكريم الإنسان المصرى وحفظ كرامته وحقه فى العيش الكريم.

وتتمثل محاور عمل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى الآتى:

1- توفير سكن كريم ورفع كفاءة المنازل وبناء أسقف.

2- بناء مجمعات سكنية فى القرى الأكثر احتياجًا.

3- مد وصلات مياه وصرف صحى وغاز وكهرباء داخل المنازل.

4- توفير مشروعات متناهية الصغر وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية فى القرى.

5- توفير خدمات طبية وبناء مستشفيات ووحدات صحية وتجهيزها من معدات وتشغيلها بالكوادر الطبية.

6- إطلاق قوافل طبية وتقديم من خلالها خدمات صحية (سماعات ونظارات وكراسى متحركة وعكازات.. إلخ).

7- توفير خدمات تعليمية بناء ورفع كفاءة المدارس والحضانات وتجهيزها.

8- توفير الكوادر التعليمية.

9- إنشاء فصول محو الأمية.

10- التمكين الاقتصادى والتدريب والتشغيل من خلال مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر.

11- إنشاء مجمعات صناعية وحرفية وتوفير فرص عمل.

12- توفير سلات غذائية وتوزيعها مُدَّعمة.

13- زواج اليتيمات بما يشمل تجهيز منازل الزوجية وعقد أفراح جماعية.

14- تنمية الطفولة بإنشاء حضانات منزلية لترشيد وقت الأمهات فى الدور الإنتاجى وكسوة أطفال.