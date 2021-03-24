شكرا لقرائتكم خبر عن "شكاوى النواب" تنظر الأحد 8 اقتراحات برغبة بشأن إقامة مدارس وكبارى وتغطية مصارف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب عاطف ناصر، اجتماعا الأحد المقبل، لمناقشة 8 اقتراحات برغبة مقدمة من النواب بشأن تنفيذ مشروعات خدمية فى المدن والقرى ببعض المحافظات، منها مطالب بمنح سجلات صناعية مؤقتة لبعض المصانع، وإقامة مدارس جديدة، وإحلال وتجديد كبارى، وتغطية مصارف وتبطين ترع، وتطوير محطات سكة حديد.

وتناقش اللجنة خلال الاجتماع، الاقتراح برغبة المقدم من النواب (وحيد فودة، أحمد الشناوى، سامر التلاوى)، بشأن قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمنح سجلات صناعية مؤقتة لمصانع الدخان والمعسل المسجلة لدى الهيئة، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن تخصيص قطعة أرض بحوض الجزيرة التحتانية التابعة لوزارة الزراعة لإقامة مجمع مدارس ونادى رياضى لمنطقة الوليدية بمحافظة أسيوط، والاقتراح برغبة المقدم من النائبين زكريا حسان وشعبان لطفى، بشأن إحلال وتجديد كوبرى اللزيه على مصرف أخميم الرئيسي ناحية قرية الرييانة الحاجر بمركز ساقلتة بمحافظة سوهاج.

كما يتناول الاجتماع مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبد الحميد هاشم، بشأن تغظية مصرف 8 المارس من قرية دمرو بمحافظة كفر الشيخ، والاقتراح برغبة المقدم من النائب مجاهد نصار، بشأن تبطين ترعة أبو المنجا في المسافة من مزلقان قرية ميت نما حتى الدائرى بمحافظة القليوبية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب نادر الخبيرى، بشأن استكمال وعمل نازلة من دائري المريوطية في اتجاه شبرامنت، وعمل طالعة من دائري المريوطية في اتجاه طريق مصر إسكندرية ودائرى صفط اللبن، والاقتراح برغبة المقدم من النائبة فايزة صالح، بشأن إنشاء خط سكة حديد امتدادا لخط سكة المناشى / القاهرة/ إيتاى البارود، ليصل إلى مدينة دسوق مرورا بمدينة شبراخيت بمحافظة البحيرة، والاقتراح برغبة المقدم من النائب لطفى شحاتة، بشان إعادة تطوير رصيف سكة حديد بإحدى القرى بمحافظة الشرقية.