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جهاز أكتوبر الجديدة: انتهاء 57% من شقق الإسكان الاجتماعي الـ75 مترًا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

قال المهندس محمد عبد المقصود رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أن نسبة تنفيذ شقق الإسكان الاجتماعي الـ75 مترا بلغت 57%، في حين أن نسبة الإنجاز المستهدفة طبقا للوقت الزمني 44%.

وأضاف عبدالمقصود في منشور عبر الصفحة الرسمية بموفع فيسبوك، إنه يجرى تنفيذ ٩٣٦ شقة ضمن محور الإسكان الاجتماعي مساحة 75 مترا بمنطقة الـ800 فدان.

وشدد عبدالمقصود بالإهتمام بالمواصفات الفنية وجودة المشروع ليكون بالمستوى اللائق للمواطنين مع الالتزام بالبرنامج الزمني للمشروع.

وتابع: "من المتوقع الانتهاء من كامل الوحدات في ٣٠ سبتمبر المقبل".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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