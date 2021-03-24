الديوان الملكي السعودي: وفاة الأمير بدر بن فهد بن سعود الكبير

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الديوان الملكي السعودي مساء اليوم الثلاثاء، وفاة الأمير بدر بن فهد بن سعود الكبير آل سعود.

وقال الديوان الملكي السعودي في بيان: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير بدر

بن فهد بن سعود الكبير آل سعود، وسيصلى عليه إن شاء الله يوم غد الأربعاء في" بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية "واس".



كلمات مفتاحية ذات صلة

وفاة الأمير

لديوان الملكي السعودي

مدينة الرياض



tags موضوعات ذات صلة

الديوان الملكي السعودي ينعى الأمير فهد بن محمد بن عبدالعزيز

الديوان الملكي السعودي ينعي الأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود

اليوم.. بدء تشغيل الرحلات الجوية من السعودية إلى القاهرة