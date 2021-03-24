بريطانيا تدرس تطبيق غرامة 5000 جنيه إسترليني على مخترقي حظر السفر

ياسر رشاد - القاهرة - قد يواجه البريطانيون غرامة قدرها 5000 جنيه إسترليني، إذا غادروا المملكة المتحدة دون عذر معقول بموجب قواعد فيروس كورونا الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل، وفق صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية.

وتم نشر التشريع الخاص بالقيود خلال الأشهر المقبلة، حيث تضع الحكومة خارطة الطريق للخروج من الإغلاق، يوم الاثنين القادم 29 مارس.

يشار إلى أن السفر الدولي محظور بالفعل في معظم الظروف في الإغلاق الحالي، ولكن وفقًا للقوانين الجديدة سيتم حظر السفر الخارجي غير الضروري حتى 30 يونيو.

ينص مشروع القانون المطروح في مجلس العموم على أنه

لا يجوز لأي شخص "مغادرة إنجلترا للسفر إلى وجهة خارج المملكة المتحدة، أو السفر إلى أو التواجد في نقطة انطلاق بغرض السفر من هناك إلى وجهة خارج المملكة المتحدة" دون وجود سبب معقول.وتشير الصحيفة إلى أن أي شخص يخالف مثل هذه القواعد قد يواجه غرامة تصل إلى 5000 إسترليني.وفقًا للوثيقة القانونية: "تفرض اللوائح أيضًا قيودًا على مغادرة المملكة المتحدة دون عذر مقبول (المادة 8)".هناك أيضًا إخطار بغرامة ثابتة بقيمة 200 إسترليني لعدم ملء نموذج تصريح السفر - مع إعطاء تفاصيل الشخص وسبب السفر - لأولئك الذين يخططون لمغادرة المملكة المتحدة.ولا ينطبق حظر السفر على أولئك الذين يذهبون إلى جزر "مان" وجمهورية أيرلندا المجاورة ما لم تكن هذه هي الوجهة النهائية.تنطبق الإعفاءات أيضًا على أولئك الذين يحتاجون إلى السفر للعمل أو الدراسة أو للالتزامات القانونية أو التصويت، إذا كانوا ينقلون أو يبيعون أو يستأجرون ممتلكات في الخارج لبعض أسباب رعاية الأطفال أو التواجد عند الولادة أو لزيارة قريب يحتضر أو لحضور جنازة أو للمتزوجين أو لحضور حفل زفاف لأحد الأقارب أو لمواعيد طبية أو للهروب من خطر التعرض للأذى.

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