إحباط محاولة تسلل حوثية في «الكسارة» بمأرب

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

أحبط الجيش اليمني أمس، محاولة تسلل لمسلحي ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في جبهة «الكسارة» بمحافظة مأرب، فيما أخمدت مدفعية الجيش مصادر نيران حوثية في جبهتي «المشجح» و«هيلان» غرب المحافظة.

وقال مصدر عسكري: إن قوات الجيش اليمني تعاملت مع مجموعة من عناصر الميليشيات كانت تحاول التسلل إلى أحد المواقع العسكرية في جبهة «الكسارة» صباح أمس، مؤكداً أن الجيش حاصر العناصر المتسللة واشتبك معها بالأسلحة المتوسطة والخفيفة، وأسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين.

وأضاف: «إن مدفعية الجيش استهدفت مصادر نيران الميليشيات الحوثية في جبهتي المشجح وهيلان، وتمكنت من إخمادها وتدمير مدفعية وعيارات وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف العدو»، كما استهدفت مدفعية الجيش تعزيزات كانت في طريقها إلى الميليشيات في جبهات القتال غرب مأرب، ونتجت عن القصف خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات.