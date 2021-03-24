إثيوبيا: لا نريد حرباً مع السودان

ابوظبي - سيف اليزيد - أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أمس، أن بلاده لا تريد الانخراط في حرب مع السودان. وقال أحمد في خطاب له أمام البرلمان الإثيوبي أمس «لدى إثيوبيا كذلك الكثير من المشاكل، ولا استعداد لدينا للدخول في معركة، لا نحتاج حرباً، ومن الأفضل تسوية المشاكل بشكل سلمي»، وأضاف: إن «السودان بلد شقيق، وسنحل الخلافات بشأن الحدود بالحوار».

وحول سد النهضة، قال آبي أحمد: «سنحتفظ بجزء من المياه الخريف القادم من دون الإضرار بإخواننا، وإذا لم نفعل ذلك سنخسر مليار دولار سنوياً». وأضاف أحمد: «عبر الحوار والتفاهم يمكن إيجاد حلول لكافة التباينات بين دولة المنبع ودول المصب، لا يمكن القول إنه ليس بإمكاننا ملء سد النهضة قبل التوصل لاتفاق»، وأضاف: عملية تعبئة السد تعتمد على مياه الأمطار، ولن تؤثر على المياه المتدفقة إلى مصر والسودان، وأكد أن بلاده لا تهدف لإلحاق الضرر بمصر أو السودان، وأن سد النهضة سيخدم مصالح البلدان الثلاثة.

يأتي ذلك في وقت أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أنه لابد من وضع العلامات والترسيم الكامل لحدود السودان مع إثيوبيا على الأرض، مشدداً على أن هذه الحدود لم تكن يوماً محل نزاع.

وذكر مجلس الوزراء السوداني أن حمدوك تلقى اتصالاً هاتفياً من مفوضة الشراكة الدولية بالاتحاد الأوروبي جوتا أوربلانين تطرق إلى التطورات الإقليمية على حدود السودان الشرقية.

وقال حمدوك: إن السودان لم يتسبب في الأزمة، وإنه مازال يؤكد أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل الأزمة.

وأضاف مجلس الوزراء أن المكالمة الهاتفية تناولت مبادرة السودان لتوسيع أدوار المراقبين بمفاوضات سد النهضة، بحيث تصبح الوساطة رباعية تتكون من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بقيادة الاتحاد الأفريقي.