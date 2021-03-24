السعودية تحث السياسيين اللبنانيين على الإسراع بتشكيل حكومة

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (وكالات)

دعا سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد البخاري الأطراف السياسية اللبنانية أمس، إلى الإسراع بتأليف حكومة جديدة تنتشل البلاد من الأزمة المالية.

وقال السفير بعد لقائه مع الرئيس اللبناني ميشال عون: «شددت على ضرورة إعطاء المصلحة الوطنية العليا أولاً لإطلاق إصلاحات جذرية يمكن أن تعيد ثقة المجتمع الدولي بلبنان».

وأضاف «أكدت بأن الموقف السعودي يشدد على التزام المملكة بسيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه، وبشكل خاص على ضرورة الإسراع بتأليف حكومة قادرة على تلبية ما يتطلع إليه الشعب اللبناني من أمن واستقرار ورخاء».

وأردف «ندعو جميع الفرقاء إلى تغليب المصلحة العليا من منطلق الحاجة الملحة بتنفيذ إصلاحات جدية تعيد ثقة المجتمع الدولي بلبنان».