الخطوط الفرنسية تستعد لإطلاق خط جوي للربط بين طنجة وباريس بداية الصيف المقبل

جدة - عبدالحي حسين - أعلن المكتب الوطني المغربي للسياحة، اليوم الثلاثاء، أن شركة الخطوط الجوية الفرنسية “إير فرانس”، اعتبارا من الصيف المقبل، ستعزز وجودها في المغرب من خلال إطلاق خط جوي جديد، يربط بين مطاري باريس شارل ديغول، وطنجة ابن بطوطة.

وذكر المكتب نفسه، في بلاغ له، أنه بعد الجولة، التي قامت بها فرقه في مختلف جهات المملكة “تم إجراء بحث استكشافي، هم على وجه الخصوص شركات الطيران، التي تؤمن الرحلات الدولية في البلاد، وعلى إثر ذلك، وبفضل الشراكة المبرمة مع المكتب الوطني المغربي للسياحة، ستعزز “إير فرانس” حضورها في المغرب، من خلال إطلاقها الصيف المقبل لخط جوي جديد، يربط بين مطاري باريس شارل ديغول، وطنجة ابن بطوطة”.

وابتداء من 3 يونيو المقبل، يضيف المصدر ذاته، ستربط الخطوط الجوية الفرنسية مدينة باريس بحاضرة البوغاز طنجة، بمعدل 3 رحلات أسبوعية كحد أقصى، مؤكدا ذلك “جاذبية هذه الوجهة للسياح الفرنسيين”.

ونقل البلاغ عن عادل الفقير، المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، قوله إنه “عقب جولتنا الإقليمية، ووقوفنا على حاجيات الفاعلين في القطاع السياحي، اتفقنا مع الخطوط الجوية الفرنسية على تعزيز وجودها في المغرب من خلال هذا الخط الجوي الجديد”، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تشكل فرصة سانحة لربط العاصمة الفرنسية بحاضرة البوغاز، والاستفادة من الحضور الدولي للناقل الفرنسي، لربط شمال المغرب بباقي الأسواق الأوربية، والعالمية”.

وبفضل شراكتها مع المكتب الوطني المغربي للسياحة، تعزز الخطوط الجوية الفرنسية حضورها في المغرب، حيث تؤمن قبلئذ، وعلى مدار السنة الربط الجوي بين باريس، ومدن مراكش، والدارالبيضاء، والرباط، وأكادير في حالة الذروة، خلال فصل الصيف.

يذكر أنه من خلال برنامجها الصيفي 2021 ، تعتزم الشركة برمجة ما مجموعه 277.950 مقعدا، معززة بشكل خاص بـ 10.036 مقعدا تم إعدادها ضمن خط باريس – طنجة.