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طنجة.. إنزال جهوي للأساتذة تضامنا مع زملائهم المعنفين- فيديو

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جدة - عبدالحي حسين - فيديو: يونس الميموني

نفذ الأساتذة أطر الأكاديميات المنتمون لجهة الشمال، اليوم الثلاثاء، إنزالا جهويا بمدينة طنجة تنديدا بتعنيف زملاء لهم الأسبوع الماضي خلال مظاهرة وطنية في الرباط .

وعبر المحتجون الذين عبروا شوارع عروس الشمال، عن استنكارهم لتعامل السلطات مع احتجاجاتهم، مؤكدين في شعارات رفعوها خلال المسيرة الإحتجاجية، تمسكهم بملفهم المطلبي لاسيما الإدماج النهائي بسلك الوظيفة العمومية.

وبدعوة من النقابات التعليمية، وكذا “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” يخوض الأساتذة المرسمون وأطر الأكاديميات خلال الأسبوع الجاري إضرابات وطنية تضامنا مع زملائهم، مطالبين بحفظ كرامة رجال ونساء التعليم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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