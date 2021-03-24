مقررة أممية تتهم مسؤولا سعوديا بتهديدها بالقتل على خلفية مواقفها من قضية خاشقجي

جدة - عبدالحي حسين - قالت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام التعسفي خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامارد، إن مسؤولا سعوديا رفيع المستوى وجه لها تهديدات بالقتل، على خلفية التحقيقات في جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها كالامارد لصحيفة الغارديان البريطانية، اليوم الثلاثاء.

ولم يصدر على الفور تعقيب من السلطات السعودية بشأن حديث كالامارد.

وأوضحت المقررة الأممية أن زميلا لها أخبرها، بأن “مسؤولا سعوديا وجه لها تهديدات خلال اجتماع مع مسؤولين في الأمم المتحدة بمدينة جنيف في يناير/ كانون الثاني 2020”.

ولفتت إلى أن الوفد السعودي عبر عن انزعاجه، جراء عملها في التحقيقات الخاصة بالقضية، كما اتهمها بتلقي أموال من دولة قطر.

وأضافت أن مسؤولا سعوديا أشار إلى أن هناك من يستطيع أن “يتولى أمرها، إذا لم يتم كبح جماحها”، مشيرة إلى أن ذلك يعتبر “تهديدا بالقتل، هكذا يفهم منه”.

وأردفت أن هذا الكلام أثار غضب وفد الأمم المتحدة، ما دفع بعض المسؤولين السعوديين للدعوة إلى عدم أخذ تلك العبارات على محمل الجد، إلا أن المسؤول جدد تهديده مرة أخرى؛ مؤكدة أن تلك التهديدات لم تثنها عن أداء عملها.

وفي 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، وباتت القضية من بين الأبرز والأكثر تداولا في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين.