أبيضار تتبنى طفلة سودانية

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت الممثلة لبنى أبيضار تبنيها طفلة سودانية، محتاجة إلى الرعاية، لترعاها إلى جانب ابنتها في الديار الفرنسية.

أبيضار قالت، في تدوينة فايسبوكية، إن تبنيها لطفلة كان حلما حققته، وذلك لم يكن سهلا بالنسبة إليها.

وأضافت الممثلة، المثيرة للجدل، في تدوينتها: “حققت حلما آخر من أحلامي وتبنيت بنوتة فنة من أصول سودانية” .

وعبرت أبيضار عن سعادتها الكبيرة بعيشها إحساس الأمومة من جديد، وقالت عن ذلك: “دبا أنا أم لزوج بنيتات”.

يذكر أن أبيضار أم لطفلة، تبلغ من العمر 12 سنة، والتي تستقر رفقتها في فرنسا، حيث هاجرت بعد الضجة الكبيرة، التي أثارها دورها في فيلم “الزين لي فيك”، الممنوع من العرض في المغرب.