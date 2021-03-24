قضية مقتل الطفل عدنان.. دفاع المتهم يطالب بالتأجيل

جدة - عبدالحي حسين - قضت محكمة الاستئناف في مدينة طنجة، صباح اليوم الثلاثاء، بتأجيل قضية مقتل الطفل عدنان إلى غاية 6 أبريل المقبل، بهدف إعداد ملف الدفاع.

وجلسة، اليوم، شهدت حضور المتهم من السجن المحلي في طنجة، ودفاع الطرف المدني.

وكانت محكمة الاستئناف في مدينة طنجة قد قضت في المرحلة الابتدائية بالحكم بالإعدام على المتهم الرئيسي في هذه القضية، التي خلفت موجة غضب، وحزن في صفوف المغاربة.

ويتابع في قضية مقتل الطفل عدنان، بعد اختطافه، واغتصابه، وقتله أربعة أشخاص، من بينهم المتهم الرئيسي، المتابع من أجل، “جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، الذي سبقته جناية التغرير بقاصر، يقل عمره عن 12 سنة، واستدراجه، واحتجازه، وهتك عرضه بالعنف، والاحتجاز، المقرون بطلب فدية والتمثيل بجثة، واخفائها، وتلويثها، ودفنها خفية”.

وكانت قضية مقتل عدنان في مدينة طنجة قد خلفت موجة غضب، وحزن في صفوف المغاربة، الذين نددوا بمقتله، وطالبوا بمعاقبة الجاني بأقصى العقوبات.