مجانين الكوكب يدقون ناقوس الخطر بخصوص الوضع الاقتصادي بالمدينة الحمراء

جدة - عبدالحي حسين - نشر فصيل “الكريزي بويز” المشجع لفريق الكوكب المراكشي، بيانا يدق من خلاله ناقوس الخطر، بخصوص الوضع الاقتصادي بمراكش، بعد أن أصبحت المدينة الحمراء متهالكة ولا تقدر على النهوض..

وجاء في بيان “الكريزي بويز” أنه “منذ بداية الحجر الصحي مع ظهور أولى حالات فيروس كورونا في المغرب، وجزء كبير من سكان مدينة مراكش يعاني الأمرين، مع توقف عجلة الاقتصاد عن الدوران، التجار، الصناع التقليديون، شغيلة القطاع السياحي، وأصحاب الدخل المحدود، ممن يعملون في كل القطاعات المتضررة، يعيشون أزمة خانقة ولا من يحرك ساكناً بحثاً عن الحلول” .

وأضاف، “نعي جيدا خطورة الوباء وتداعياته على المستوى العالمي، لكن ناقوس الخطر يدق في جميع المدن وعلى رأسها مدينة مراكش، التي لا تتوفر على بدائل اقتصادية بالموازاة مع الإشعاع السياحي، وهاهي المدينة تصرخ اختناقاً، ولا من مجيب إلى حدود الساعة”.

وتابع، “وإذ نواصل حث جميع المواطنين على الالتزام بالتدابير الصحية من تباعد اجتماعي وكمامات وتعقيم مستمر لإنجاح عملية التلقيح والخروج من الأزمة بنجاح؛ فإننا نطالب المسؤولين بايجاد حلول عملية لما تعيشه المدينة، في غياب أي استثمارات في القطاعات التي من شأنها توفير فرص الشغل لسكان المدينة، وتفعيل الجهوية الموسعة، بما يرافقها من مخططات تغطي هذا النقص الكبير.