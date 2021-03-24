محمد الفلاح - معلومات جديدة عن مهاجم كولورادو.. مهاجر سوري وهذه صورته

الأربعاء 24 مارس 2021

كشفت وسائل إعلام أميركية، الثلاثاء، أن منفذ الهجوم الذي وقع في مركز تجاري بمدينة بولدر في ولاية كولورادو الإثنين، وأسفر عن مقتل 10 أشخاص، مهاجر سوري الجنسية.



وبحسب "العربية"، قال صديق مقرب لمنفذ الهجوم، انه كان شخصا طبيعيا محاطا بالأصدقاء لكن بعد تخرجه من المدرسة الثانوية اصبح معزولا و انقطعت اخباره ولم يعد اجتماعيا.

كما أضاف "اعتقد أنه عانى من بعض الاضطرابات التي تفاقمت لاحقا لكنه لم يتصور أن يقوم بعملية قتل جماعي".

وأكدت عائلة أحمد العليوي العيسى، إنه كان يعاني من أمراض نفسية.

هذا وأعلنت الشرطة الأميركية أن شابا في 21 من عمره يواجه عشر اتهامات بالقتل، تتعلق بإطلاق النار في متجر للبقالة بولاية كولورادو لكن دوافع الجريمة لا تزال غامضة.

وذكرت أن المشتبه فيه اسمه أحمد العليوي العيسى من مدينة أرفادا في كولورادو، وحالته مستقرة، بعدما أصيب في ساقه خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بعد ظهر أمس الاثنين في متجر كينج سوبرز بمدينة بولدر الواقعة على بعد 45 كيلومتراً شمال غربي دنفر.

عاري ومكبل

كما أظهر مقطع فيديو من مكان الحادث بثته محطة التلفزيون المحلية "KDVR-TV"، رجلا ملتحيا شبه عار ومكبلا، ويجري نقله إلى سيارة إسعاف. وبدا أن ساقه ملطخة بالدماء.

وقالت ماريس هيرولد، رئيسة شرطة المدينة الواقعة أسفل جبال الروكي، إنّ "10 قتلى سقطوا في مكان الحادث، بينهم شرطي لبّى نداء الاستغاثة"، مضيفة أنه "كان أول من وصل إلى مكان الحادث، وقد قتل جرّاء إصابته بالرصاص".

وتتراوح أعمار الضحايا الذين أُعلنت أسماؤهم في مؤتمر صحافي صباح اليوم الثلاثاء بين 20 و65 عاما.