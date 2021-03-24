مصرع ثلاثة عسكريين نتيجة حادث فني بمقاطعة كالوغا الروسية

محمد الفلاح - الثلاثاء 23 مارس 2021

لقي ثلاثة عسكريين روس من أفراد طاقم قاذفة "تو-22 أم 3" مصرعهم اليوم نتيجة حادث فني وقع في مطار بمقاطعة كالوغا وسط الجزء الأوروبي من روسيا.



وأوضحت وزارة الدفاع الروسية - في بيان لها وبحسب وكالة "تاس" للأنباء - أنه وخلال تجهيز القاذفة للإقلاع في المطار حدث عطل في عمل المقاعد القاذفة لحالات الطوارئ، الأمر الذي أدى إلى مصرع العسكريين الثلاثة بسبب سقوطهم على الأرض من علو مرتفع قبل فتح مظلاتهم.

وأضاف البيان : تم إرسال لجنة من القوات الجوية الروسية إلى المطار لإجراء فحص فني للطائرة والوقوف على أسباب الحادث.

وتعتبر القاذفة "تو-22 أم 3" من الطائرات الحاملة للصواريخ والأسرع من الصوت ومصممة لتدمير الأهداف البرية والبحرية بالصواريخ والقنابل الموجهة في أي ظروف جوية.