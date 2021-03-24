20 وفاة و2259 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

محمد الفلاح - الثلاثاء 23 مارس 2021

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم تسجيل 20 وفاة و2259 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و2196 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



وأوضحت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.1% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.8 ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة الفلسطينية إلى وجود 205 مرضى في غرف العناية المكثفة بينهم 58 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.