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 البرازيل: 3 آلاف وفاة بكورونا في أعلى حصيلة يومية

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الدمام - شريف احمد - سجلت البرازيل نحو ثلاثة آلاف وفاة بفيروس في أعلى حصيلة يومية، في الوقت الذي تشهد البلاد فيه أرقاما قياسية على مدار الشهر، بينما بلغت الحالات المؤكدة أكثر من 82 ألفا في الفترة نفسها، وفقا للمجلس الوطني لأمناء الصحة في البرازيل (كوناس).

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء أنه تم إعطاء 3ر16 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا في البرازيل حتى أمس الثلاثاء.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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