شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل: 3 آلاف وفاة بكورونا في أعلى حصيلة يومية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت البرازيل نحو ثلاثة آلاف وفاة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية، في الوقت الذي تشهد البلاد فيه أرقاما قياسية على مدار الشهر، بينما بلغت الحالات المؤكدة أكثر من 82 ألفا في الفترة نفسها، وفقا للمجلس الوطني لأمناء الصحة في البرازيل (كوناس). وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء أنه تم إعطاء 3ر16 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا في البرازيل حتى أمس الثلاثاء.