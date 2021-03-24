شكرا لقرائتكم خبر عن نقل آلاف الروهينجا.. اندلاع حريق هائل بمخيم في بنغلاديش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت المنظمة الدولية للهجرة أن العاملين في المجال الإنساني التابعين للمنظمة قاموا بإجلاء عشرات الآلاف من لاجئي الروهينجا، بعد اندلاع حريق مدمر في مخيم كوتوبالونغ، في كوكس بازار في بنغلاديش، وهو أكبر مخيم للاجئين في العالم.

وأفادت المنظمة في بيان لها أمس، أن التقديرات الأولية تشير إلى أن أكثر من 87,000 لاجئ معظمهم من الروهينجا القادمين من ميانمار المجاورة قد يكونون محاصرين في الحريق.

وأشارت المنظمة إلى أن مجموعة التنسيق الإنسانية المشتركة بين القطاعات في كوكس بازار، أكدت أن 15 شخصاً فقدوا حياتهم في الحريق، فيما أصيب حوالي 560 شخصاً وفُقد أكثر من 400 آخرين، كما وردت أنباء عن وجود أطفال من بين الجرحى وفصل العديد منهم عن عائلاتهم.