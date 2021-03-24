شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن يتعهد في بروكسل بتدعيم حلف شمال الأطلسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعهد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس، بإعادة بناء وتنشيط حلف شمال الأطلسي واطلاع الحلفاء على أي خطط أمريكية بشأن أي انسحاب محتمل من أفغانستان.

وفي أول زيارة لمقر حلف شمال الأطلسي قال بلينكن: إن الحلف يمر بلحظة حاسمة في مواجهة تهديدات في شتى أنحاء العالم، فضلا عن تغير المناخ.

وقال للصحفيين بعد الاجتماع مع ينس ستولتنبرج الأمين العام للحلف: «جئت للتعبير عن دعم الولايات المتحدة الراسخ».

وأضاف: «تريد الولايات المتحدة إعادة بناء شراكاتها، نريد تنشيط التحالف مع الشركاء في حلف شمال الأطلسي في المقام الأول».

وبعد أربعة أعوام من الخلاف مع واشنطن خلال رئاسة دونالد ترامب، الذي وصف الحلف بأنه «عتيق»، رحب الحلفاء الأوروبيون في حلف شمال الأطلسي بتغير لهجة إدارة الرئيس جو بايدن الجديدة.

وطرح ستولتنبرج مجالات يمكن تحديثها في الحلف في المدى المتوسط وتحتاج دعما أمريكيا، وتشمل إجراءات تتعلق بالمناخ وتمويل أكثر استدامة للعمليات العسكرية.

وردا على سؤال بشأن أي انسحاب محتمل من أفغانستان قال بلينكن إن مراجعة أمريكية للخيارات لا تزال مستمرة، مضيفا أنه سيستمع إلى الحلفاء وسيستشيرهم. وسيبحث وزراء خارجية الحلف الوضع في أفغانستان خلال اليومين المقبلين في بروكسل.