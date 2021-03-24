شكرا لقرائتكم خبر عن أدنى حصيلة.. فرنسا تسجل 14 ألف إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات وزارة الصحة الفرنسية أمس الثلاثاء، تسجيل 14678 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وهي أدنى حصيلة تشهدها البلاد منذ الثالث من يناير.

ويأتي ذلك باستثناء أيام الاثنين من كل أسبوع التي تكون فيها حصيلة الإصابات اليومية الجديدة أقل بسبب انخفاض معدلات الفحوص للكشف عن الفيروس خلال عطلات نهاية الأسبوع.

وارتفع عدد المصابين بمرض كوفيد-19 الذين يخضعون للعلاج في المستشفيات بواقع 268 ليصل الإجمالي إلى 26756 حالة، وهو أعلى معدل منذ 11 فبراير الماضي.

كما زادت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 287 وفاة ليبلغ الإجمالي 92908 وفيات، وهو سابع أعلى معدل وفيات في العالم بسبب الجائحة.