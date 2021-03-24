شكرا لقرائتكم خبر عن أجبرهم على ترك مخيماتهم.. الحوثي يلاحق نازحي مأرب وحجة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - في تصعيد إرهابي جديد، أجبرت مليشيا الحوثي أمس (الثلاثاء)، عشرات الأسر في محافظتي مأرب وحجة على النزوح إثر قصف مخيماتهم ومنازلهم وإصابة عدد من النساء والأطفال.وقالت مصادر حقوقية وعسكرية في مأرب، إن المليشيا قصفت مخيمات (التواصل والخير والميل) غربي المحافظة بالمدفعية الثقيلة ما تسبب في إصابة امرأتين، وفرار ساكني المخيمات من النازحين مجددا نحو مدينة مأرب بحثاً عن مناطق آمنة. وفي منطقة عبس بمحافظة حجة، أجبرت المليشيا عشرات الأسر في منطقة البداح والربوع على ترك منازلهم والنزوح نحو العراء من دون وجود لمخيمات أو دور إيواء، مع اقتراب قوات الشرعية من تلك القرى لتحريرها. وأكد سكان محليون أن المليشيا طردتهم وحولت مساكنهم إلى ثكنات عسكرية لها، محملينها المسؤولية الكاملة عما تعرضت له منازلهم من تخريب وتدمير. وندد مسؤول حكومي في مخيمات النزوح بالممارسات الإرهابية وتهديد حياة المدنيين والسطو على ممتلكاتهم وتحويلهم إلى دروع بشرية. واعترفت المليشيا بمقتل أكثر من 58 مسلحاً وقيادياً في عدد من الجبهات خلال الـ72 ساعة الماضية، مؤكدة أنها شيعت جثامينهم في عدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، فيما قتل 4 قادة حوثيين أبرزهم مدير الأمن الوقائي في اشتباكات بمديرية مقبنة غربي تعز.

