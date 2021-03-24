شكرا لقرائتكم خبر عن بدعم «حزب الله».. مليشيا «ولائية» تشتري أراضي السوريين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن المناطق السورية قرب الحدود مع لبنان، تشهد تحركات متواصلة للمليشيات الموالية لإيران بقيادة «حزب الله». وأفاد في تقرير له أمس (الثلاثاء) بأن هذه التحركات تشمل عمليات شراء الأراضي الواقعة على الشريط الحدودي بين البلدين. ولفت إلى أن المليشيا «الولائية» من جنسيات لبنانية وعراقية وأفغانية تصادر شققا فارهة وفيلات في بلودان ومحيطها، وفقاً لمصادر المرصد، التي أكدت أنها اشترت أكثر من 200 قطعة أرض في منطقة الزبداني، وما لا يقل عن 305 قطع أراضٍ في منطقة الطفيل الحدودية.وتملكت المليشيا 120 شقة وفيلا صادرتها من أصحابها، بدعم من «حزب الله» الذي عمل على تسهيل أمورها باعتباره القوة الأكبر، في وقت انشغل النظام السوري بتضييق الخناق على المواطنين. وكان المرصد لفت في الثامن من مارس إلى أن تحركات المليشيات الموالية لإيران تتواصل قرب الحدود السورية – اللبنانية، برعاية «حزب الله» لشراء الأراضي الواقعة على الشريط الحدودي بين البلدين، رغم أن القانون السوري يمنع بيع وإفراغ الأراضي الحدودية.

