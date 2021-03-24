شكرا لقرائتكم خبر عن انقلابيو ميانمار يتوعدون المحتجين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - برر جيش ميانمار أمس (الثلاثاء) حملته الأمنية التي تتواصل للأسبوع السابع على التوالي وأودت بنحو 260 متظاهرا مؤيدا للديموقراطية، زاعماً أن المحتجين فوضويون وأنه لن يتسامح معهم.واعترف المتحدث باسم المجموعة العسكرية الجنرال زاو مين تونو، بقتل الجيش 164محتجاً قائلاً: «أشعر بالحزن لأن الإرهابيين العنيفين الذين قتلوا هم من مواطنينا»، بينما تفيد منظمات حقوقية وأطباء أن عدد القتلى يتجاوز 260 محتجاً. ودافع عن جرائم قواته بقوله: قوات الأمن تتعامل مع متمرّدين يحملون الأسلحة، متهماً المحتجين بقتل 9 عسكريين، وتوعد بتنفيذ مزيد من الحملات الأمنية ضد ما وصفها بـ«الفوضى». ولفت إلى أن مستشار الزعيمة الحائزة على جائزة نوبل السلام، الأسترالي شون تورنيل يخضع لتحقيق بموجب قوانين الهجرة وأسرار الدولة البورمية. ورغم تحذيرات القائد العسكري خرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع مجددا أمس، وجابوا أجزاء من العاصمة التجارية رانغون.

