شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تدعو الأطراف في اليمن للالتزام بمبادرة السلام السعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شددت وزارة الخارجية الأمريكية على ضرورة التزام الأطراف كافة في اليمن بالمبادرة السعودية، وقال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية سامويل وربيرج: «نرحب بقبول الحكومة الشرعية اليمنية للمبادرة السعودية»، مضيفاً «لا يوجد أي حل في اليمن سوى الحل التفاوضي». وشدد المسؤول الأمريكي على ضرورة أن يشعر الحوثيون بمعاناة الشعب اليمني منذ 6 سنوات، كما دعا إلى وجوب احترام الحوثيين القانون الدولي ووقف هجماتهم الصاروخية.

وحول قرار واشنطن رفع المليشيات الحوثية من قائمة الإرهاب الامريكية أوضح وربيرج أن إلغاء تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية لا يعني عدم فرض عقوبات عليها، مضيفاً أن إلغاء هذا التصنيف كان لأسباب إنسانية بحتة، وأضاف: «لا يمكن أن نجعل الشعب اليمني رهينة للاتفاق النووي مع إيران».

واعلن وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، الاثنين، عن مبادرة جديدة للسلام لإنهاء حرب اليمن. وأوضح خلال مؤتمر صحافي أن «المبادرة السعودية تشمل وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد، تحت إشراف الأمم المتحدة»، مضيفا أن «التحالف بقيادة السعودية سيخفف حصار ميناء الحديدة وإيرادات الضرائب من الميناء ستذهب إلى حساب مصرفي مشترك بالبنك المركزي، وسيسمح بإعادة فتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات الإقليمية والدولية المباشرة».

وثمن المبعوث الأمريكي لليمن، تيموثي ليندركينج، التزام السعودية بالعملية السياسية ووقف إطلاق النار. وعبر عن أمله أن تتفاوض الأطراف المعنية على التفاصيل المتبقية لوقف إطلاق النار لتخفيف معاناة المدنيين، والانتقال إلى عملية سياسية. بدوره، رحّب السيناتور الأمريكي الجمهوري جيمس ريش بمبادرة السعودية للحل في اليمن. وجاء في تغريدة لريش: «أرحب بعرض السعودية الجدي لإنهاء القتال في اليمن. هذا الأمر يعزز جهود الولايات المتحدة والأمم المتحدة للتوسط في تسوية سياسية شاملة». كما لقيت المبادرة ترحيبا عربيا ودوليا واسعا.

وأعربت سلطنة عمان، امس الثلاثاء، عن ترحيبها بالمبادرة التي أعلنتها ‫السعودية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن. وأكدت استمرارها في العمل مع السعودية والأمم المتحدة والأطراف اليمنية المعنية، بهدف تحقيق التسوية السياسية المنشودة التي تعيد لليمن أمنه واستقراره، وبما يحفظ أمن ومصالح دول المنطقة. كما اعلنت الحكومة الروسية ترحيبها بمبادرة السلام الجديدة التي تقدمت بها السعودية لإنهاء الحرب في اليمن، داعية كل أطراف النزاع إلى «دراسة هذه المقترحات بشكل دقيق وكامل». واكدت وزارة الخارجية الروسية عزم موسكو على «مواصلة دعم الجهود المناسبة للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني باليمن، مارتين جريفيث، مع التشجيع النشط لكل من الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، وقيادة الحوثيين على إبداء موقف بناء واستعداد لتقديم تنازلات عند النظر في الخلافات القائمة». (وكالات)