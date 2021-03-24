شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان يوجه بتوفير مسكن لمواطنة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: إيمان عبدالله آل علي

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بتوفير مسكن لمواطنة قدمت ملاحظتها عبر برنامج الخط المباشر الذي يبث عبر إذاعة وتلفزيون الشارقة، والتي بيّنت خلالها أنها قدمت منذ فترة طويلة ولم تحصل على السكن الحكومي، خاصة أن لديها أبناء، وأن شقيقتها تسكن معها في ذات المسكن، وهو مسكن الأسرة، وناشدت خلال المداخلة الهاتفية بضرورة توظيف ابنها حتى يساعدها في الأعباء المعيشية..

ووجه حاكم الشارقة بإيجاد حلول جذرية عاجلة لشكوى المواطنة المتعلقة بضيق سكن المعيشة ومعاناتها السكنية، كما وجّه سموه الإسكان الطارئ بتأجير مسكن لها ولأبنائها إلى حين الانتهاء من تشييد المسكن الحكومي لها، كما وجه سموه بعد استلام المسكن الحكومي من حكومة الشارقة أن يؤثث المنزل كاملاً، إضافة إلى توظيف ابنها على وجه السرعة.

وتوجهت المواطنة بالشكر الجزيل والدعاء الصادق لصاحب السمو حاكم الشارقة، بعد أن تم إعلامها باستجابة صاحب السمو حاكم الشارقة لشكواها خلال المداخلة.

وأكدت أن سموه حريص على معالجة مشاكل المواطنين، وتذليل الصعاب التي تواجههم مهما كانت، والمتمثلة في توفير المساكن لكافة المواطنين من شباب وأرامل ومطلقات، ومن أصحاب الدخول المحدودة.