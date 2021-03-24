شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تسجل 508 عقود زواج في فبراير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تزايد عدد عقود الزواج المسجلة في دبي لشهر فبراير/ شباط 2021 بنسبة (13.9%) مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي، وبنسبة (30.9%) بالمقارنة مع شهر فبراير من عام 2019، بحسب بيانات حديثة صادرة عن «مركز دبي للإحصاء»، نقلاً عن بيانات «محاكم دبي».

وبلغ إجمالي عقود الزواج في فبراير من العام الجاري 508 عقود زواج، مقارنة مع فبراير 2020، والتي بلغ عدد عقود الزواج خلاله 446 عقداً؛ حيث وثَّقت «محاكم دبي» تسجيل 328 عقد زواج من غير الإماراتيين بغير الإماراتيات، بزيادة بلغت 14.7% مقارنة مع فبراير من العام الماضي، والذي تم خلاله تسجيل 286 عقد زواج، فيما تم تسجيل 9 عقود زواج فقط من غير الإماراتيين بالإماراتيات، مقارنة مع 10 في فبراير 2020.