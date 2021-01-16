اخبار العالم

لبنان | أشار رئيس اللجنة الوطنية للقاح ضد كورونا عبد الرحمن البزري إلى أن “العد العكسي الحقيقي بدأ لاستقبال اللقاحات في النصف الاول من شباط وقد يأتي في الربع الاول من الشهر”. ولفت البزري في حديثٍ تلفزيوني إلى أن “من يستحق تلقي اللقاح أوّلا هم العاملون في القطاع الصحي خصوصًا من في الخطوط الأمامية والممرض والمسعف قبل […] The post البزري: فايزر...
لبنان | الطقس غداً غائم جزئياً مع انخفاض بالحرارة وعواصف
لبنان | توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الاحد غائما جزئيا، مع درجات حرارة منخفضة وتساقط أمطار غزيرة مترافقة مع عواصف رعدية خاصة في فترة الظهيرة، حيث تتشكل السيول ونحذر من إنجرافات في التربة وتشتد سرعة الرياح لتصل الى 75كلم/س. أما في المناطق الشمالية فتصل الى 85 كلم/س، كما نحذر من […] The post الطقس غداً...
لبنان | رئيسة قسم الطوارئ في “الجامعة الأميركية”: الوفيات ستزداد ليس بسبب كورونا فقط
لبنان | أكدت رئيسة قسم الطوارئ في مستشفى الجامعة الأميركية د. ايفلين حتي أنه “لا يمكن الاستمرار ان لم يتم تفعيل كل الطاقات في القطاع الطبي”، وأشارت إلى أنه “لا يجب الاعتماد على عدد محدود من المستشفيات”، وأعلنت أن “الوفيات ستزداد ليس بسبب كورونا بل بسبب عدم التمكن من دخول المستشفى”. ولفتت حتي في حديثٍ للـ”ال بي […] The post رئيسة قسم...
لبنان | دولار السوق السوداء يحافظ على ارتفاعه… هل يلامس الـ9000 ليرة؟
لبنان | سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم السبت ما بين 8825 ليرة للشراء و8875 ليرة للمبيع. وكان تراوح دولار السوق السوداء يوم أمس ما بين 8750 ليرة للشراء مقابل 8800 ليرة للمبيع. ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع شحّ الدولار وفقدان العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها، عدا عن ارتفاع […] The post دولار السوق...
المتحدث باسم بن لادن يظهر في لندن… ويثير القلق
بعد أقل من شهر على قرار الولايات المتحدة بإطلاق سراحه، رصدت الكاميرات المصري عادل عبد الباري، المتحدث باسم زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، خارج منزله في لندن، ما اثار قلق السكان. وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن “عادل عبد الباري عاد بيننا. قد مُنح فرصة أخرى لكي يصبح مواطنا صالحا، أو فرصة أخرى […] The post المتحدث باسم...