تراند اليوم : مرفق الجدول- مجمع ناصر الطبي ينظم المؤتمر العلمي الثامن لأمراض الباطنة في غزة.. الجمعة

على مدار ثلاثة أيام

مجمع ناصر الطبي ينظم المؤتمر العلمي الثامن لأمراض الباطنة في غزة.. الجمعة

غزة- الخليج 365- أحمد المشهراوي:

ينطلق في محافظات غزة الجمعة المقبل في 20 من تموز/ يوليو المؤتمر العلمي الثامن لأمراض الباطنة، والذي ينظمه سنوياً مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، وذلك في فندق الموفنبيك- المشتل، تحت عنوان "اجتهد لِتعلم، تَعلَّم لتزدهر"، بمشاركة نخبة من كبار الأطباء والمتخصصين وطلبة الجامعات في كليات الطب والصيدلة والمهتمين، وذلك على مدار ثلاثة أيام.

وقال د. محمد خليل زقوت رئيس المؤتمر إن المؤتمر الثامن للباطنة يشكل إضافة نوعية هامة على صعيد التعليم الطبي، ويكتسب أهمية بالغة نابعة من القضايا الطبية والمحاور الصحية الشمولية والأوراق الطبية العلمية التي تقدم من قبل أطباء مشهود لهم بالخبرة في مجال اختصاصاتهم، وإن المؤتمر ينعقد بمشاركة كوكبة من الأطباء المتميزين في مجالاتهم من كافة القطاعات الطبية، داعيا إلى أن يعكس فائدة كبيرة عليهم وعلى الكوادر المشاركة والقطاع الطبي، مشيراً إلى أن مجمع ناصر الطبي يؤمن إيماناً راسخاً أن مثل هذه اللقاءات الطبية سيكون لها الأثر الفعال في تعميق وتوطيد أواصر العلاقة بين المشاركين وتعزز مسيرة البحث العلمي وتبادل الخبرات في شتى المجالات العلمية.

أبحاث علمية

من جانبه، ذكر الدكتور عمرو الأسطل المنسق العام للمؤتمر أن المؤتمر يتميز هذا العام بمجموعة أبحاث علمية أنجزت في قطاع غزة لتثبت أن القطاع رغم حصاره ، لديه إنجازات طبية هامة، مؤكدا على أهمية المؤتمر في إبراز الكوادر الطبية ونقل ما توصل إليه العلم في طب أمراض الباطنة وتواصل مهني، واجتماعي بين الأطباء، متمنياً أن يحقق أهدافه التي وضعها، وعرض توصيات هامة تثري العمل الطبي في قطاع غزة وتعمل على ازدهاره وتطوره

مشاركة طبية واسعة

أما الدكتور علاء الدين المصري رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، فأوضح أن المؤتمر سيعقد هذا العام بمشاركة واسعة من الأطباء واختصاصي الباطنة في كافة المؤسسات الصحية في قطاع غزة، وأطباء من الداخل الفلسطيني ومن القدس المحتلة، وسيشتمل على مجموعة من الفعاليات تتضمن عرض أبحاث علمية تم إنجازها في قطاع غزة وورش علمية متخصصة وأوراق عمل للتدقيق السريري، ودراسة حالات مرضية من داخل المستشفيات بالقطاع، وكما سيكون هناك عرض لآخر التطورات في طب الباطنة، والدليل الارشادي، وستكون هناك مشاركة بالحضور والمحاضرات لطلبة كليات الطب في الجامعات الفلسطينية كافة.

وأوضح أن المؤتمر سيتناول 8 أوراق عمل لأبحاث أنجزت في تخصصات الباطنة ( سكر، أورام ضغط، فشل كلوي ـ أمراض السمنة) إضافة إلى عشرات أوراق العمل الأخرى والتي أعدها أطباء واختصاصيين من القطاع.

وأكد رئيس اللجنة العلمية أن المؤتمر هذا العام سيكون مميزا عن المؤتمرات السبعة السابقة، وسيتم تسليط الضوء على أبحاث علمية تم إنجازها في مستشفيات وجامعات قطاع غزة، وإطلاع المشاركين على كثير من البروتوكلات العلاجية وفق آخر ما تم نشره عالمياً، وسيكون متوفراً بمتناول الجميع.

بدوره، أكد الدكتور أحمد الروبي رئيس اللجنة التحضيرية أن المؤتمر سيعقد للعام الثامن على التوالي ضمن خطة مجمع ناصر الطبي للارتقاء بالواقع الطبي عامة ولطب الباطنة خاصة، كتقليد تحول الى ظاهرة سنوية، يزود الأطباء بكافة المعلومات الحديثة في كافة فروع امراض الباطنة، وآخر ما تم التوصل اليه العلم وكشف الحالات التي تم معالجتها، فضلاً عن الاطلاع على الخبرات والتجارب العلمية.

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