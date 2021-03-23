تراند اليوم : نتائج مباراة التعليم بالتعاقد 2020 .. لائحة الناجحين في مباراة التعاقد 2019 - 2020

نتائج مباراة التعليم بالتعاقد 2020 ، أعلنت اليوم نتائج مباراة التعليم بالتعاقد 2020 ، ونشرت لائحة الناجحين في مباراة التعاقد 2020 و لائحة المقبولين لاجتياز الاختبارات الشفوية لمباراة توظيف 1116 أستاذ(ة) .فقد أعلنت صباح اليوم وزارةالتربية الوطنية المغربية اسماء جميع الناجحين في مباراة التعاقد لاختبار الكتابي 2020 .

واكدت الوزارة أن النتائج ظهرت رسميا عبر عدد من المواقع الاخبارية المغربية وموقع وزارة التربية الوطنية .

وأوضح الوزارة أنه بلغ عدد المتقدمين للمباراة 156 ألف متقدم ، و582 مترشح ومترشحة، للشغل 150 ألف منصب في وزارة التربية الوطنية المغربية .

وأكدت وزارة التربية الوطنية أن موعد اجراء الاختبار الشفهي للناجحين 2020 .

يمكنكم استخراج نتائج الاختبارات الكتابية لمباريات التوظيف بالتعاقد ديجنبر 2019 من خلال الرابط التالي ، أو من خلال الرابط التالي ، أو من خلال الرابط التالي.