تراند اليوم : المؤسس عثمان الحلقة 2 .. قيامة عثمان الحلقة 2 موقع النور HD قيامة عثمان 2 مترجم الثانية HD موقع النور قيامة عثمان الحلقة الثانية مترجمة

متابعات/ الخليج 365/ مسلسل قيامة عثمان الحلقة 2 الثانية يحكي عن شخص الغازي عثمان ابن ارطغرل مؤسس الدولة العثمانية، والذي كان يكمل مسيرة والده في الاستقرار في وطن برفقة 400 خيمة، حيث يقص مسلسل المؤسس عثمان ابن ارطغرل في الحلقة الثانية ، محاولات الصليبين لتخريب الوصاية والميثاق الذي رعاه أرطغرل مع الصليبين على مدار السنين ويحاول إبنه عثمان من بعده إكماله بهدف ترسيخ نواة الدولة الجديدة.

عثمان الذي كان يرى في ذلك الوقت نار الحرية بعيونيه السوداء ، كان الحب الذي يوقد خلال الظلام ،في الأرض المروية بالدماء والدموع ، تُحشر كمحصول سماوي ؛ لقد رأى حلم أمة تعبر سبع سماوات وسبعة أماكن وجبالًا وبحارًا مع "حب".

عثمان الذي أخذ قوته ليس من سيفه بل من الحب، ومقاومة العبودية بالحرية ، شهدت أكبر إمبراطورية في التاريخ اسم "الحب".

في الوقت الذي كان التمرد ضد النظام الفاسد الذي حطم 72 دولة ، والأمل في الصمت الصامت من المضطهدين هو اسم المنظمة ،قصة قيامة عثمان تحكي عن مسيرة من خيمة من 400 خيمة إلى إمبراطورية عالمية تأسست مع "الحب الإلهي".

وتدور أحداث المسلسل في القرن 13 الميلادي ويتحدث عن حياة قائد قبيلة قابي الغازي عثمان ابن ارطغرل بن شاه من أتراك الاوغوز المسلمين وهو مؤسس الدولة العثمانية ويلعب دورة الممثل التركي بوراك أوزجيفيت، وتشارك الممثلة أصلو هان كارالار التي ستلعب دور زوجته، احداث المسلسل من وحي خيال الكاتب “محمدبوزداع” ولا تمت للواقع بصلة ولكن به الكثير من الوقائع التاريخية الهامة التي تخدم الخط الدرامي في المسلسل، عرضت اولي حلقات الموسم الاول من المسلسل في 20 نوفمبر 2019 ولايزال الموسم االول في بدايته يعرض علي قناة اي تي في التركية .

قيامة عثمان يتحدث عن تفاصيل تزايد تهديدات المغول بشكل خطير في انحاء انطاكية وحلب في وقت ضعف عهد الدولة السلوجقية فلم يكن هناك من يستطيع صد هؤلاء الغزاة حتى ظهر أرطغل بن سليمان شاه الشجاع الذي بدأ هيكلتة من الداخل من خلال تنقية الخونة داخل القرية حتى لا تأتي الهزيمة من الظهر ويستطيع أن ينصب تركيزه على أعدائة لأطول فترة ممكنة ليصنع أسطورتة الخاصة التي حررت أهلة من قهر وخراب طال جميع أهلة.

ملخص أحداث الحلقة الثانية من عثمان

يواصل عثمان محاولاته لكشف المؤامرة الداخلية التي تقودها زوجة الملك المقتول وحبيبها ولمعرفة الواقفين وراء قتيل ايبارس، وتقويض اتفاق الامن والتجارة. يستغل الفرنجة وجود عثمان ويتهمونه بقتل ملك القلعة، ويبدأون بالتفتيش عنه بعد معرفة أنه داخل أسوار القلعة. الفتاة المحجة تساعد عثمان بعد معرفة عثمان سبب وجودها داخل القلعة. أصليهان زوجة تيكفور ، تقوم بترأس قلعة يسار هي ومستشار تيكفور ، كما وتقوم فتاة الكنيسة مالهون خاتون ، بالبحث عن المخرج السري والأمانة المقدسة في القلعة بمساعدة الكاهن . ويسعى عثمان للبحث عن مالهون حتى يتمكن من حل لغز مقتل تيكفور ، وفي نفس الوقت ، يتمكن جنود ومحاربي قلعة يسار من اختطاف ابن جوندار "آيغول" ، محاولين مساومة عثمان لتسليم نفسه ، فهل سيقوم عثمان بانقاذ آيغول ، أم ماذا؟.

وتترجم حلقات مسلسل ارطغرل إلى أكثر من 10 لغات، ويتم عرضة في العديد من الدول مثل تركيا، والدول العربية، ورومانيا، واليونان وتعدد الحلقة 96 من المسلسل من أعلى الحلقات مشاهدة في التاريخ عالميا و بذلك ينضم قيامة ارطغرل إلى قائمة أكثر الأعمال مشاهدة و نجاحا عالميا .

تردد قناة atv التركية والقنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

حيث بدأت قناة atv التركية في عرض أولي الحلقات من قيامة عثمان الجزء الاول ونحن هنا من خلال موقعكم المتميز، موقع الخليج 365 نعرض متابعينا الأعزاء تردد قناة atv التركية الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل وموقعها علي الأقمار الصناعية.

ويُمكنكم الآن استقبال قناة atv التركية على الأقمار الصناعية لمتابعة كل ما تقدمه من مسلسلات وخصوصًا مسلسل المؤسس عثمان في الوقت الراهن من خلال عدد من الأقمار الصناعية، فقط من خلال الترددات التالية:

القمر التردد الاستقطاب FEC تركسات 11628 (H) 27500 5/6 أسترا 12692 (H) 27500 5/6 أسترا 11243 (H) 27500 5/6

موقع النور العربي يوقع عقد شراكة مع قناة atv التركية

نظراً لنسبة المشاهدة العالية التي حققها قيامة عثمان وتصدره أولي نتائج البحث في مواقع التواصل الإجتماعي ومحركات البحث، فقد أعلنت قناة atv التركية في وقت سابق عن توقيع عقد شراكة بين القناة وموقع النور العربي، حيث تتم إذاعة الحلقة أول مرة علي القناة، وفي اليوم الثاني يتم إعادة بث الحلقة مترجمة للغة العربية علي موقع النور.

تردد قناة وطن وقناة دعوة الناقلة لقيامة عثمان

القناة التردد معدل الترميز الاستقطاب دعوة 10727 27500 أفقي وطن 11012 27500 أفقي

المنتج محمد بوزداغ ، المدير العام متين غوني ،المدير أحمد يلماز - فتحي بيرم، سيناريو، محمد بوزدا ، أتيلا إنجين ، أسلي زينب بيكر بوزداغ ، أوزان بودور،بطولة: أكيليا أوزكان ، إميل ديدي ، يغيت أوكان ، علي سنان دمير ،سيفكيت كابكينوغلو ، آيسن غورلر ، يسار أيدينلي أوغلو.