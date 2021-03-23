تراند اليوم : رابط فحص 100 دولار شهر 11 .. المنحة القطرية شهر 11 وزارة التنمية الاجتماعية فحص 100 دولار

نشرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رابط فحص 100 دولار المنحة القطرية عبر موقعها الالكتروني.وتدور عمليات بحث مكثفة عن رابط فحص 100 دولار من قبل أكثر من 100 ألف أسرة مستفيدة في قطاع غزة، حيث تقدر قيمة المنحة القطرية بحوالي 30 مليون دولار.

يصل خالد الحرادن نائب رئيس اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة، يوم غد الأحد، إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون "إيرز".

وسيشرف الحردان على صرف المنحة القطرية للعائلات الفقيرة في قطاع غزة، حيث من المتوقع أن يتم صرفها بعد غد الاثنين.

وكانت اللجنة القطرية لاعادة اعمار غزة، صرفت في 27 أكتوبر الماضي مساعدات نقدية لـ 75 ألف أسرة فقيرة بواقع 100 دولار لكل عائلة عبر فروع بنك البريد.

1. عن طريقة موقع وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة من خلال ( الرابط التالي ) ، بادخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد للمستفيد نفسه .

2. عن طريق موقع الاتصالات "البريد" من خلال ( الرابط التالي ) ، بادخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد للمستفيد نفسه .