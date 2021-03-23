تراند اليوم : مسلسل عروس بيروت الحلقة 62 .. مسلسل عروس بيروت الحلقة 62 كاملة HD

مسلسل عروس بيروت الحلقة 62 ، عروس بيروت هو مسلسل درامي رومانسي لبناني، تم إنتاجه في لبنان وتركيا. بطولة ظافر العابدين كارمن بصيبص، تقلا شمعون، جو طراد، مرام علي ومجموعة أخرى من الممثلين.

وتدور قصة المسلسل حول شاب يتعرّف على فتاة بالصدفة ويُغرم بها، لكن والدته تقلا شمعون تقف حاجزًا بينهما، بسبب شخصيتها المتسلطة.

جرى تصوير جزء كبير من العمل في تركيا ولبنان ويظهر فيه ظافر عابدين متحدثًا باللهجة اللبنانية للمرة الأولى، كما تم التأكيد على إنتاج جزء ثاني من المسلسل بعد تحقيق نسبة مشاهدة عالية غير مسبوقة على الشاشة الصغيرة.

المسلسل هو النسخة العربية من مسلسل "عروس اسطنبول"، التركي والذي قام ببطولته كل من أوزكان دينيز و آصلى أنور، بينما "عروس بيروت" من بطولة ظافر العابدين، كارمن بصيبص، و تقلا شمعون.