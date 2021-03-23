تراند اليوم : مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 2 الثانية مترجم كاملة - HD

مشاهدة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 2 الثانية مترجم FULL HD 720p موقع النور الموسم الأول الحلقة 2 الثانية 2 مترجم قيامة عثمان الحلقة 2 الثانية مترجم ،وتنشب معركة ضارية في أحداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة الثانية بين عثمان ومحاربيه والصليبين في القلعة تنتهي بتدخل مباشر من الكاي الذين يطالبون بإطلاق سراح حبيبة عثمان ابنة عمه من قبل رجال القلعة.وعقب تنصيب اصليهان زوجة تيكفور ملكة تقوم بنقض الميثاق الموقع مع الكاي وتلعن رسمياً بدء الحرب عليهم.

وتدور احداث القصة في القرن الثالث عشر في ضعف الخلافة العباسية وهي كان المسلمون يعانون الكثير من المشاكل في القرن المسلمين في كل مكان حتى جاء حم قائدهم قائد قبيلة قابي وهي قبيلة مكونة من 400 مخيم كان اسلافة ويبتعدون من الظلم كان المغول والروم يهتكون بالمسلمين والعالم بانتظار بطل يقف في وجه الظلم والكفار قائد لهم الى الخيروالقوة التي كان بها المسلمين جاء القائد عثمان مؤسس الدولة العثمانية التي كبرت وتوسعت ، فكان شجاعاً ولايخاف العدو ووحد بين صفوف المسلمين لكي يواجهو الظلم احداث ملحمية وصراعات قوية يقودها القائد عثمان.

قيامة عثمان يتحدث عن تفاصيل تزايد تهديدات المغول بشكل خطير في انحاء انطاكية وحلب في وقت ضعف عهد الدولة السلوجقية فلم يكن هناك من يستطيع صد هؤلاء الغزاة حتى ظهر أرطغل بن سليمان شاه الشجاع الذي بدأ هيكلتة من الداخل من خلال تنقية الخونة داخل القرية حتى لا تأتي الهزيمة من الظهر ويستطيع أن ينصب تركيزه على أعدائة لأطول فترة ممكنة ليصنع أسطورتة الخاصة التي حررت أهلة من قهر وخراب طال جميع أهلة.

ملخص أحداث الحلقة الثانية من عثمان

يواصل عثمان محاولاته لكشف المؤامرة الداخلية التي تقودها زوجة الملك المقتول وحبيبها ولمعرفة الواقفين وراء قتيل ايبارس، وتقويض اتفاق الامن والتجارة. يستغل الفرنجة وجود عثمان ويتهمونه بقتل ملك القلعة، ويبدأون بالتفتيش عنه بعد معرفة أنه داخل أسوار القلعة. الفتاة المحجة تساعد عثمان بعد معرفة عثمان سبب وجودها داخل القلعة. أصليهان زوجة تيكفور ، تقوم بترأس قلعة يسار هي ومستشار تيكفور ، كما وتقوم فتاة الكنيسة مالهون خاتون ، بالبحث عن المخرج السري والأمانة المقدسة في القلعة بمساعدة الكاهن . ويسعى عثمان للبحث عن مالهون حتى يتمكن من حل لغز مقتل تيكفور ، وفي نفس الوقت ، يتمكن جنود ومحاربي قلعة يسار من اختطاف ابن جوندار "آيغول" ، محاولين مساومة عثمان لتسليم نفسه ، فهل سيقوم عثمان بانقاذ آيغول ، أم ماذا؟.

وتترجم حلقات مسلسل ارطغرل إلى أكثر من 10 لغات، ويتم عرضة في العديد من الدول مثل تركيا، والدول العربية، ورومانيا، واليونان وتعدد الحلقة 96 من المسلسل من أعلى الحلقات مشاهدة في التاريخ عالميا و بذلك ينضم قيامة ارطغرل إلى قائمة أكثر الأعمال مشاهدة و نجاحا عالميا .

تردد قناة atv التركية والقنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

حيث بدأت قناة atv التركية في عرض أولي الحلقات من قيامة عثمان الجزء الاول ونحن هنا من خلال موقعكم المتميز، موقع الخليج 365 نعرض متابعينا الأعزاء تردد قناة atv التركية الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل وموقعها علي الأقمار الصناعية.

ويُمكنكم الآن استقبال قناة atv التركية على الأقمار الصناعية لمتابعة كل ما تقدمه من مسلسلات وخصوصًا مسلسل المؤسس عثمان في الوقت الراهن من خلال عدد من الأقمار الصناعية، فقط من خلال الترددات التالية:

القمر التردد الاستقطاب FEC تركسات 11628 (H) 27500 5/6 أسترا 12692 (H) 27500 5/6 أسترا 11243 (H) 27500 5/6

موقع النور العربي يوقع عقد شراكة مع قناة atv التركية

نظراً لنسبة المشاهدة العالية التي حققها قيامة عثمان وتصدره أولي نتائج البحث في مواقع التواصل الإجتماعي ومحركات البحث، فقد أعلنت قناة atv التركية في وقت سابق عن توقيع عقد شراكة بين القناة وموقع النور العربي، حيث تتم إذاعة الحلقة أول مرة علي القناة، وفي اليوم الثاني يتم إعادة بث الحلقة مترجمة للغة العربية علي موقع النور.

تردد قناة وطن وقناة دعوة الناقلة لقيامة عثمان

القناة التردد معدل الترميز الاستقطاب دعوة 10727 27500 أفقي وطن 11012 27500 أفقي

المنتج محمد بوزداغ ، المدير العام متين غوني ،المدير أحمد يلماز - فتحي بيرم، سيناريو، محمد بوزدا ، أتيلا إنجين ، أسلي زينب بيكر بوزداغ ، أوزان بودور،بطولة: أكيليا أوزكان ، إميل ديدي ، يغيت أوكان ، علي سنان دمير ،سيفكيت كابكينوغلو ، آيسن غورلر ، يسار أيدينلي أوغلو.